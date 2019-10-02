В Азербайджане утверждено Положение Госфонда охраны труда

2 октября 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил Положение Госфонда охраны труда, сообщает в среду Trend.

Положение регулирует правила управления Фондом и использования его средств.

Цель Фонда - оказывать материально-техническую поддержку мерам по охране труда, осуществляемым в соответствии с государственной политикой в данной сфере.

Управление Фондом осуществляет министерство труда и социальной защиты населения.

Средства Фонда формируются за счет добровольных взносов от страхования от несчастных случаев на производстве и потери трудоспособности в результате профессиональных заболеваний, взносов предприятий и граждан, за счет других выплат.

Средства Фонда собираются на специальном казначейском счету министерства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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