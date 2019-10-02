Минобразования Азербайджана заинтересовано в расширении сети дошкольного образования – замминистра (версия 2)

2 октября 2019 12:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана заинтересовано в расширении сети дошкольного образования. Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, по результатам международного оценивания охват в стране дошкольного образования составляет 15 процентов. «Есть села, где или нет, или недостаточно учреждений дошкольной подготовки. Считаю, что их создание для детей в возрасте 3-5 лет на базе общеобразовательных заведений положительно повлияет на дальнейшее образование детей, и на качество образования в целом».

Замминистра отметила, что с октября начинают функционировать 250 групп дошкольного образования общинного типа, а в следующем году начнут действовать еще 250. Это означает привлечение к дошкольному образованию около 10 тыс. детей от 3 до 5 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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