Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

2 октября 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем - 23-26, в Баку ночью 18-20, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 14-18, днем - 25-30, в горах - 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла
Общество 1 октября 13:43
Завтра утром на Абшероне местами будет дождливо
Общество 30 сентября 13:30
В воскресенье в Баку будет ветрено, до 25 градусов тепла
Общество 28 сентября 13:42
Завтра в Баку до 27 градусов тепла, ветер усилится
Общество 25 сентября 13:29
В Баку сохранится умеренная погода
Общество 24 сентября 13:10
Завтра в Баку умеренная погода, до 26 градусов тепла
Общество 23 сентября 13:16
Лента новостей
Азербайджанские ковры и ювелирные изделия вызвали большой интерес в Китае (ФОТО)
Культура 14:38
Азербайджан превосходит Армению в 2 с лишним раза по паритету покупательной способности минимальной зарплаты
Бизнес 14:37
Volkswagen открыл новыю компанию в Турции
В мире 14:33
Между Махачкалой и Баку будет курсировать высокоскоростной поезд
Экономика 14:31
Посол Венгрии в Азербайджане посетил Международный центр мугама
Культура 14:26
Рыночная доля интернет-браузера Safari в Азербайджане увеличилась
ИКТ 14:18
Я попросил взять мне обратный билет на день позже, полюбоваться Баку – Дмитрий Хохлов (ФОТО)
Интервью 14:11
С приложением Nar+ возможно управлять 5 аккаунтами одновременно
ИКТ 14:11
Иран продолжит сокращать ядерные обязательства
В мире 14:11