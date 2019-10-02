ЕС: В Азербайджане порядка 30% проектов по сотрудничеству связаны со сферой образования (версия 2)

2 октября 2019 13:59 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:42)

БАКУ /Trend/ - Порядка 30 процентов проектов сотрудничества, осуществляемых с различными структурами Азербайджана, связаны именно со сферой образования.

Об этом, выступая на презентации проекта «Улучшение дошкольного и начального образования посредством общинных групп», финансируемого ЕС и реализуемого Институтом образования Азербайджана при поддержке ЮНИСЕФ, сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает в среду Trend.

По словам главы представительства, этот проект один из шести, совместно реализуемых ЕС с министерством образования Азербайджана: «Образование - самый важный и фундаментальный вопрос. Наша задача в том, чтобы суметь дать детям хорошее образование. ЕС определяет наиболее уязвимые группы. Общаясь с общинами и родителями, мы привлекаем их к этому процессу, чтобы они поддерживали наши проекты. Через год мы с уверенностью сможем сказать, что около восьми тысяч детей из уязвимых групп получат возможность выхода к дошкольному образованию. Как и другие дети, они будут социализироваться и готовится получить лучшее образование в школе».

Янкаускас добавил, что ЕС создает возможности для того, чтобы дети могли пользоваться дошкольным образованием, подыскивая для этого лучшие модели европейских стран: «Сотрудничество ЕС и Азербайджана является примером лучшего сотрудничества».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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