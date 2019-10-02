Махаббат Велиева: Показатели дошкольного образования в Азербайджане неудовлетворительны (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:44)

БАКУ/Trend/ - По результатам международного оценивания, качество дошкольного образования в Азербайджане, среды обучения на дому и участия родителей в образовании детей признано неудовлетворительным.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, выступая на презентации проекта "Улучшение дошкольного и начального образования посредством общинных групп", который осуществляется Институтом образования при финансировании Евросоюза и поддержке ЮНИСЕФ.

По ее словам, дошкольное образование оказывает значительное влияние на будущее развитие детей.

"Дошкольное образование, среда обучения на дому, участие родителей в образовании детей оказывают серьезное влияние на достижения детей в учебе. Министерство образования участвует в международном оценивании. Результаты по этим трем критериями неудовлетворительны. К сожалению, число 3-4 летних детей, привлеченных к дошкольному образованию также невелико», - сказала Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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