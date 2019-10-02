В Баку пройдет конференция по проблемам молодых людей с ограниченными физическими возможностями (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 14:50)

БАКУ/Trend/ - В Баку будет проведена конференция, посвященная проблемам молодых людей с инвалидностью

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта, в работе конференции примут участие представители госструктур Азербайджана, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Грузии, Латвии и Литвы, руководители государственных и частных центров реабилитации, представители медиа и гражданского общества Азербайджана.

Основной целью проведения конференции является создание благоприятных условий для социальной интеграции и участия в жизни общины, обмена мнениями в сфере выявления лучшего опыта социальной работы с молодыми людьми с инвалидностью, а также создание комфортной среды получения образования, занятия спортом, участия в культурных мероприятиях и во всех сферах общественной и трудовой деятельности молодых людей с ограниченными физическими возможностями в странах СНГ.

Применение инновационных технологий в социальной работе с молодыми людьми с ограниченными физическими возможностями, пропагандирование, мониторинг и исполнение пунктов Конвенции о правах лиц с инвалидностью (занятость, профессиональная жизнь и трудовая деятельность людей с ограниченными физическими возможностями) в странах СНГ и Евросоюза также будут среди тем обсуждения конференции.

Отметим, что в качестве организаторов международной конференции под названием «Инновационные технологии социальной работы с молодыми людьми с ограниченными физическими возможностями: проблемы и перспективы» выступают министерство молодежи и спорта Азербайджана, Общественное объединение интернациональной молодежи «Дан» и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС)

В рамках конференции предусматривается проведение пленарных заседаний, открытых обсуждений, встреч с официальными представителями Азербайджана, культурной программы и визитов в центры реабилитации для людей с ограниченными физическими возможностями.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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