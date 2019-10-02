Министерства обороны Азербайджана и Германии провели двусторонние переговоры

БАКУ /Trend/ - Согласно «Программе двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии на 2019 год» сегодня в Баку состоялись переговоры между оборонными ведомствами двух стран, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе встречи были обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе совместная деятельность в области военного образования и обучения.

Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросам региональной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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