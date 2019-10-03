В Газахском районе будут перебои в подаче газа

3 октября 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в отдельные часы с 14:00 до 16:00 газоснабжение в части города Газах будет приостановлено, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Ограничения связаны с наладочными работами, которые будут проведены в газоизмерительных сетях.

В связи с устранением утечек газа и выполнением текущих ремонтно-восстановительных работ в сети газоснабжения, с 14:00 до 18:00 в части Газаха и в четырех населенных пунктах одноименного района также ожидаются перебои с подачей газа.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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