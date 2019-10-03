В Азербайджане единовременные выплаты получит еще 191 наследник шехидов

3 октября 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях исполнения соответствующего указа главы государства министерство труда и социальной защиты населения продолжает работы по выдаче единовременных выплат в размере 11 тысяч манатов наследникам шехидов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство.

На очередном заседании соответствующей комиссии было принято решение об обеспечении единовременными выплатами 191 наследника еще 112 шехидов.

Необходимые суммы в ближайшие дни будут переведены на банковские счета наследников шехидов.

В целом на получение единовременной выплаты установлены права наследников 12 268 шехидов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Азербайджане единовременные выплаты получит еще 191 наследник шехидов
  • В Азербайджане единовременные выплаты получит еще 191 наследник шехидов
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