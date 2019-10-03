Министр: Большинство кадров для "Бакинского метрополитена" подготовил Университет архитектуры и строительства

3 октября 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане больше всего кадров для ЗАО "Бакинский метрополитен" подготовил Университет архитектуры и строительства.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в четверг Trend.

По его словам, министерство уделяет особое внимание профессиональному образованию.

"На сегодня вышеназванный университет подготовил для "Бакинского метрополитена" свыше двух тысяч специализированных кадров со степенью бакалавр и магистр", - сказал Байрамов.

Министр сообщил, что министерство заинтересовано в сотрудничестве с ЗАО и в последующие годы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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