Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 17-20, днем - 23-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах временами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 14-19, днем - 24-29, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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