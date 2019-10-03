Министерство: Новый фонд обеспечит систематическую материально-техническую поддержку мерам по охране труда (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 16:14)

БАКУ/Trend/ - Согласно решению Кабинета Министров № 423 от 27 сентября 2019 года, министерство труда и социальной защиты населения учредило Государственный фонд охраны труда.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, в настоящее время ведутся организационные работы для начала деятельности нового Фонда.

Учреждение такого фонда согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева «О применении закона №1607-VQD от 13 июня 2019 года «Об изменении Трудового кодекса Азербайджана»» показывает, что обеспечение здоровых и безопасных условий труда для рабочих в стране является важной составной частью государственной политики.

Финансирование научно-исследовательских работ по охране труда определено как одно из направлений использования средств Фонда. А это стимулирует проведение научных исследований, направленных на усовершенствование системы охраны труда. Средства Фонда также будут использованы для повышения кадрового потенциала по охране труда в стране, подготовки специалистов по безопасности труда в различных сферах экономики.

Эти средства, также будут направлены на подготовку норм, стандартов и правил охраны труда, работу по агитации и информированию в сфере охраны труда, создание и развитие материально-технической базы госструктур, действующих в этой сфере. В том числе, Фонд окажет важную поддержку в закупке необходимых технологических устройств, приборов и оборудования.

Также за счет средств Фонда будут организованы и осуществлены контрольные меры и мониторинги в данной сфере, подготовлены и исполнены государственные и региональные программы в направлении трудовых отношений, занятости, социальной защиты и обеспечения.

Средства Фонда формируются за счет добровольных взносов страховщиков от несчастных случаев на производстве и потери трудоспособности в результате профессиональных заболеваний, взносов предприятий и граждан, за счет других выплат. Управление Фондом осуществит министерство труда и соцзащиты населения, которое будет распоряжаться его средствами на специальном казначейском счете.

С этой целью 28 сентября 2018 года между министерством, Палатой по надзору над финансовыми рынками Азербайджана, Бюро обязательного страхования, ОАО PAŞA Həyat Sığorta, Atəşgah Həyat Sığorta, Qala Həyat Sığorta подписан меморандум о сотрудничестве. В настоящее время к Меморандуму присоединяется и ОАО Xalq Həyat Sığorta.

Новый Фонд, обеспечив систематическую материально-техническую поддержку в деле охраны труда в стране, послужит таким важным целям как охрана жизни и здоровья работников.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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