В Азербайджане выбор кандидатов в судьи осуществляется на основе самых прогрессивных европейских методов – министр (версия 2)

4 октября 2019 12:40 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ -. В Азербайджане выбор кандидатов в судьи осуществляется на основе самых прогрессивных европейских методов.

Об этом министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, адвокатура, играющая незаменимую роль в судебно-правовой системе Азербайджана, превратилась в совершенную структуру в результате реформ, проведенных под руководством Президента Ильхама Алиева.

Мамедов отметил, что Коллегия адвокатов Азербайджана представлена в Судебно-правовом совете и Избирательной комитете судей: «В Азербайджане выбор кандидатов в судьи осуществляется на основе самых прогрессивных европейских методов. Неслучайно, что ЕС и СЕ, наблюдая за этим процессом, оценили его как самую прозрачную процедуру, рекомендовав ее другим европейским странам».

Министр добавил, что минюст тесно сотрудничает с Коллегией адвокатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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