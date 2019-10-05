Государственное агентство о предстоящем внедрении обязательного медицинского страхования

5 октября 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - После вступления в силу обязательного медицинского страхования в Азербайджане граждане, желающие получить этот пакет сначала должны будут обратиться в территориальные медучереждения, входящие в систему обязательного медстрахования, передает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно информации, в случае, если в отдельном госучреждении невозможно обследование и лечение гражданина, он может быть направлен в частное медучреждение, которое имеет договор с Агентством. По дополнительной части пакета услуг предусмотрена плата-взнос обязательного медстрахованию.

В Агентстве добавили, что для некоторых групп населения, в случае если они не работают на основе трудового или гражданско-правового договора и не заняты предпринимательством, обязательное медстрахование будет оплачиваться за счет бюджета. Это лица 18-23 лет, получающие очное профессиональное, среднеспециальное или высшее образование, пенсионеры, лица, имеющие право на социальное пособие, члены семей, получающих государственную социальную помощь, беременные женщины, зарегистрированные в территориальных поликлиниках и учреждениях женских консультаций, а также роженицы в течение 42 дней, женщины в частично оплачиваемом социальном отпуске, согласно трудовому кодексу. Эти льготы предусмотрены только для граждан Азербайджана.

Отметим, что внедрение обязательной медицинского страхования на территории страны предусмотрено с первого января 2020 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Применение в Азербайджане системы ОМС повысит доступность медицинских услуг для населения
Общество 2 октября 09:48
В Азербайджане продолжаются образовательные мероприятия по обязательному медицинскому страхованию (ФОТО)
Общество 7 августа 12:53
ВОЗ: В базовый пакет обязательного медстрахования в Азербайджане должны входить лекарства
Общество 1 августа 16:48
ВОЗ: В Азербайджане услуги неотложной помощи должны быть включены в основной медпакет
Общество 1 августа 16:35
Госагентство Азербайджана проводит ОМС тренинги в медучреждениях (ФОТО)
Общество 16 июля 19:59
Применение ОМС расширит спектр медицинских услуг в Азербайджане
Экономика 11 июля 11:48
Лента новостей
Депутат: Эти поступки руководства Армении могут стать причиной войны
Азербайджан 10:55
Депутат: Президент Азербайджана озвучивает свою позицию с высоких трибун, а премьер Армении - в своем окружении
Политика 10:51
Теймур Раджабов о первой победе в Кубке мира: Я привык шутить с серьёзным лицом (ФОТО)
Спорт 10:50
Узбекистан будет сотрудничать с Toyota Tsusho Corporation в сфере ИКТ
ИКТ 10:46
ВС Турции нейтрализовали свыше 10 террористов на севере Ирака
Турция 10:42
Цена экспортируемой электроэнергии из Грузии увеличивается
Энергетика 10:40
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:40
Число прибывших в Грузию туристов возросло на 2,8%
Туризм 10:37
Доля Катара на европейском рынке СПГ увеличилась более чем на 30%
Энергетика 10:29