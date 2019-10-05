Министр: Учитель постоянно должен совершенствовать свои знания и квалификацию

5 октября 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Радует тот факт, что с каждым годом увеличивается число молодых людей, выбирающих педагогическую деятельность

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов в поздравительном письме, направленном учителям по случаю пятого октября — Международного дня учителя.

Министр сообщил, что меры в сфере образования, осуществленные в последние годы в стране, послужили значительному росту интереса к этой профессии, повышению авторитета учителя.

"Учитель – это такое слово, которое всегда звучит с большим уважением, очень почтительно. Труд учителя служит формированию образованного общества с современным мировоззрением, обладающего образцовой моралью. В повседневной жизни в основе каждого нашего успеха, развития стоит учитель.

Отмечающийся сегодня во всем мире пятого октября – Международный день учителя представляет собой возможность подчеркнуть большой труд и ценную деятельность людей, являющихся архитекторами общества.

Учитель постоянно должен обучаться, быть открытым для новшеств, совершенствовать свои знания и квалификацию. Желаю Вам, учителям, ведущим нас вперед, удачи в вашей славной работе — воспитании образованных и обладающих национальными и духовными ценностями граждан», - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр: Большинство кадров для "Бакинского метрополитена" подготовил Университет архитектуры и строительства
Общество 3 октября 16:01
Махаббат Велиева: Показатели дошкольного образования в Азербайджане неудовлетворительны
Общество 2 октября 13:44
В Азербайджане число студентов выросло на 21% - министр
Общество 2 октября 13:33
Число учителей с зарплатой выше 1000 манатов составляет около 5 тыс. - министр
Общество 27 сентября 18:55
В Азербайджане будет проведен очередной тур по приему учителей на работу по срочному контракту
Общество 27 сентября 17:59
В Технологическую академию Межбанка подано около 7 тыс. заявок
Финансы 26 сентября 15:38
Лента новостей
Депутат: Эти поступки руководства Армении могут стать причиной войны
Азербайджан 10:55
Депутат: Президент Азербайджана озвучивает свою позицию с высоких трибун, а премьер Армении - в своем окружении
Политика 10:51
Теймур Раджабов о первой победе в Кубке мира: Я привык шутить с серьёзным лицом (ФОТО)
Спорт 10:50
Узбекистан будет сотрудничать с Toyota Tsusho Corporation в сфере ИКТ
ИКТ 10:46
ВС Турции нейтрализовали свыше 10 террористов на севере Ирака
Турция 10:42
Цена экспортируемой электроэнергии из Грузии увеличивается
Энергетика 10:40
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:40
Число прибывших в Грузию туристов возросло на 2,8%
Туризм 10:37
Доля Катара на европейском рынке СПГ увеличилась более чем на 30%
Энергетика 10:29