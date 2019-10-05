Министр: Учитель постоянно должен совершенствовать свои знания и квалификацию (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Радует тот факт, что с каждым годом увеличивается число молодых людей, выбирающих педагогическую деятельность

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов в поздравительном письме, направленном учителям по случаю пятого октября — Международного дня учителя.

Министр сообщил, что меры в сфере образования, осуществленные в последние годы в стране, послужили значительному росту интереса к этой профессии, повышению авторитета учителя.

"Учитель – это такое слово, которое всегда звучит с большим уважением, очень почтительно. Труд учителя служит формированию образованного общества с современным мировоззрением, обладающего образцовой моралью. В повседневной жизни в основе каждого нашего успеха, развития стоит учитель.

Отмечающийся сегодня во всем мире пятого октября – Международный день учителя представляет собой возможность подчеркнуть большой труд и ценную деятельность людей, являющихся архитекторами общества.

Учитель постоянно должен обучаться, быть открытым для новшеств, совершенствовать свои знания и квалификацию. Желаю Вам, учителям, ведущим нас вперед, удачи в вашей славной работе — воспитании образованных и обладающих национальными и духовными ценностями граждан», - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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