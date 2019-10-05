В воскресенье в Азербайджане будет до 30 градусов тепла

5 октября 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в субботуTrend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный южный ветер днем будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем 24-28, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - снизится с 758 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром и вечером в отдельных местностях Большого и Малого Кавказа ожидаются дожди, грозы. Утром местами туман. Западный ветер временами в отдельных местностях усилится.

Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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