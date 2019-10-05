В Азербайджане изменились правила регистрации обращений в службу 102 МВД

БАКУ/Trend/ - Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал еще один приказ, способствующий повышению оперативности в рассмотрении информации о преступлениях и происшествиях, а также, удовлетворенности населения.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД, согласно приказу, лица, обратившиеся в службу "102" в связи с преступлениями, не будут больше приглашаться в полицию для подачи предварительного заявления. Документирование таких обращений будет осуществляться в комфортной обстановке по месту жительства или временного нахождения заявителя сотрудниками полиции.

Как сообщили в ведомстве, в целом продолжаются целенаправленные меры в направлении совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере охраны от противозаконных действий жизни, здоровья, прав и свобод, законных интересов и имущества населения. Общественность регулярно будет получать информацию о соответствующих новшествах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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