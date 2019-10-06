Завтра в Баку будет облачно

6 октября 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, без осадков, утрами местами слабый туман, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем - 21-24, в Баку ночью 17-19, днем - 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 751 миллиметра до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди с грозами. В некоторых северных и восточных районах осадки могут принять интенсивный характер, возможен град. Днем в большинстве районов будет без осадков, утром местами возможен туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 23-28, в горах ночью 8-13, днем - 13-18 градусов тепла.

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