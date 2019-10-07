В ДТП на дороге Гала-Пираллахи пострадали 11 человек

7 октября 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП, произошедшего утром седьмого октября на дороге Гала-Пираллахи (рядом с "Bolmarket" в поселке Зиря»), 11 человек с различными телесными повреждениями были доставлены в третью больницу Сабунчинского района Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

«Из 11 госпитализированных девять человек после оказания первой медпомощи были выписаны на амбулаторное лечение. Лечение двоих продолжается. Их состояние расценивается как средне-тяжелое. Угрозы для жизни нет», - сообщили в больнице.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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