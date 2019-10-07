В Баку презентована книга, изданная при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:25)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Həftə-həftə hamiləlik" (Беременность неделя за неделей), подготовленной преподавателями Азербайджанского медицинского университета при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» в рамках деятельности «Портала развития при беременности», сообщает в понедельник Trend.

Представитель Общественного объединения «Региональное развитие» Ульвия Акперова рассказала о возможностях «Портала развития при беременности», его пользе и примененных новшествах.

До сегодняшнего дня в рамках портала для просвещения беременных были проведены различные информационные сессии, психологические консультации и тренинги, которые будут продолжены и в будущем.

Директор Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Сурхай Хадыев отметил, что важным условием является своевременное просвещение женщин в этой сфере, психологическая и медицинская подготовка к родам. Также он рассказал о значении «Портала развития при беременности» и представленной книги.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.