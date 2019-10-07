В Баку презентована книга, изданная при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Həftə-həftə hamiləlik" (Беременность неделя за неделей), подготовленной преподавателями Азербайджанского медицинского университета при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» в рамках деятельности «Портала развития при беременности», сообщает в понедельник Trend.

Представитель Общественного объединения «Региональное развитие» Ульвия Акперова рассказала о возможностях «Портала развития при беременности», его пользе и примененных новшествах.

До сегодняшнего дня в рамках портала для просвещения беременных были проведены различные информационные сессии, психологические консультации и тренинги, которые будут продолжены и в будущем.

Директор Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Сурхай Хадыев отметил, что важным условием является своевременное просвещение женщин в этой сфере, психологическая и медицинская подготовка к родам. Также он рассказал о значении «Портала развития при беременности» и представленной книги.

Участники были проинформированы о вопросах, затронутых в книге, которая подготовлена с целью поддержки «Портала развития при беременности», о том, что она написана доступным языком, с графическими иллюстрациями.

«Портал развития при беременности» и книга "Həftə-həftə hamiləlik" (Беременность неделя за неделей) - также полезный источник информации для врачей и студентов.

На мероприятии состоялась презентация "HİP Kart", подготовленной в рамках деятельности портала. Эта карта, предусмотренная для использования зарегистрированными пользователями посредством www.hip.az или мобильного приложения, которое разработано для операционных систем İOS или Android, позволит бесплатно или на льготных условиях пользоваться услугами структур-партнеров.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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