Культурная программа Дней Израиля началась в Центре Творчества Максуда Ибрагимбекова (ФОТО/ВИДЕО)

Культурная программа Дней Израиля началась 2 октября в Центре Творчества Максуда Ибрагимбекова, где прошёл детский музыкально-поэтический вечер, с участием победителя международного поэтического конкурса «Насими 650», состоявшегося в Израиле в мае этого года.



Победу на конкурсе одержал 8-летний израильтянин, уроженец Санкт-Петербурга. Костя Варару, написавший посвящение другу своего отца, герою Карабахской войны Сахилю Мамедову. В качестве приза Костя получил поездку в Баку.

На поэтически-музыкальном вечере дети общества « Ярадан», занимающиеся в студии Центра Творчества Максуда Ибрагимбекова, вдохновлённые стихами Кости, подготовили выставку рисунков на Карабахскую тему, а также музыкальные номера и речитативы.



Учащиеся бакинской еврейской школы прочитали поэтическое посвящение шехиду, герою Карабахской войны, Альберту Агарунову.

Присутствующий на вечере Герой Карабахской войны Сахиль Мамедов поблагодарил детей за их творчество и пожелал им дальнейших успехов.



Директор Азербайджанского культурного центра в Израиле Егяна Сальман в своём выступлении отметила чудесную, вдохновляющую ауру Центра Творчества Максуда Ибрагимбекова, а также то, что азербайджанская земля всегда была богата талантами и щедро рассылала по миру своих послов - носителей азербайджанской культуры.



В конце вечера пианист Вюсал Айдамиров и тарист Ибрагим Бабаев исполнили пронзительную музыкальную композицию « Карабах», а поэт-драматург Лейла Бегим прочитала свое трогательное посвящение детям.

Председатель Государственного коммитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил свою благодарность директору Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анне Ибрагимбековой и организации "АзИз" за проведение такого светлого и нужного мероприятия, Лейле Бегим за очередную поэтическую наполненность вечера с участием азербайджанской диаспоры, а детям и всей творческой команде за проникновенные выступления.



Среди гостей вечера были Начальник Управления Ичери Шехер Аскер Алекперов и генеральный директор "АзИз" Лев Спивак