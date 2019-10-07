Первая половина недели в Баку будет ветреной (Эксклюзив)

7 октября 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня со второй половины дня температура воздуха на территории Азербайджана несколько снизится, сказала в понедельник Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам директора, в предыдущие дни температура воздуха в республике была на 4,5 градуса выше многолетнего климатического показателя.

Тагиева отметила, что завтра температура воздуха будет колебаться в пределах климатической нормы: «С завтрашнего утра и в течение дня ветер начнет стихать, днем ветер сменится умеренный юго-восточным ветром, но днем, девятого октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ветер вновь изменит направление и усилится, сменившись северо-западным ветром».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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