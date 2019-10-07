БАКУ /Trend/ - Ведущая немецкая и вторая в Европе авиакомпания Lufthanza объявила Баку «Городом месяца», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Авиакомпания на своей странице, называя Азербайджан «Страной огней», сравнивает ночной Баку с вечно движущимся пылающим городом.

Рассказывая о Баку как о крупнейшем городе на Южном Кавказе, авиакомпания называет его драгоценной жемчужиной Каспийского моря. Особо отмечая красоту ночного Национального приморского парка, Lufthanza называет бакинский бульвар местом, объединяющим людей и заставляющим их чувствовать себя любимыми.

Авиакомпания также рассказывает об Ичеришехер, уподобляя его лабиринту.

По мнению Lufthanza, современные и исторические архитектурные памятники придают Баку особую красоту и создают синтез Востока и Запада. Также авиакомпания назвала Центр Гейдара Алиева символом модернизации и современности азербайджанского общества.

На своей странице Lufthanza, называя Баку известным мегаполисом, расположенным между Европой и Азией, пригласила всех посетить Азербайджан.

Отметим, что Lufthanza традиционно выбирает «Город месяца», что создает большие возможности для продвижения туристического потенциала этих городов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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