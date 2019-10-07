Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

7 октября 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем начнет стихать, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-18, днем - 20-23, в Баку ночью - 15-17, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Порывистый западный ветер

Ночью - 13-18, днем - 23-28, в горах ночью - 6-11, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сильный ветер в Баку стихнет к утру
Общество 12:59
В субботу в Баку сохранится комфортная погода
Общество 4 октября 13:10
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла
Общество 3 октября 13:24
Сегодня в Баку относительно высокая температура
Общество 2 октября 17:50
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла
Общество 2 октября 13:38
Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла
Общество 1 октября 13:43
Лента новостей
Сотрудничество между Грузией и Германией будет еще более успешным
Финансы 14:41
В Азербайджане вспахано свыше 77 % осенней посевной площади
Экономика 14:36
В Хатаинском районе Баку продолжается ремонт дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 14:32
Президент Узбекистана примет участие в саммите Тюркского совета в Азербайджане
Бизнес 14:30
Минсельхоз направит около 1,25 млн манатов на установку различных агросистем
Бизнес 14:25
В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
Бизнес 14:25
Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном боле чем на $84 млн
Турция 14:21
Zenith Energy о строительных работах на месторождении «Джафарли»
Энергетика 14:21
Оборот на рынке Бакинской фондовой биржи за месяц сократился на четверть
Финансы 14:16