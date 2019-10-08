В Тертерском и Бардинском районах повреждены линии газоснабжения (ФОТО)

8 октября 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Тертерском и Бардинском районах автотранспортом повреждены газовые трубы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

В связи с этим сегодня с 12:55 приостановлено газоснабжение 380 абонентов Тертерского района - селе Джамилли автомобиль повредил газовую задвижку, в связи с чем произошла утечка газа. В данный момент проводятся работы по ее устранению.

Кроме того, в селе Газахлар Бардинского района комбайн повредил задвижку диаметром и в результате с 14:10 начались перебои в подаче газа 73 абонентам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Тертерском и Бардинском районах повреждены линии газоснабжения (ФОТО)
  • В Тертерском и Бардинском районах повреждены линии газоснабжения (ФОТО)
  • В Тертерском и Бардинском районах повреждены линии газоснабжения (ФОТО)
  • В Тертерском и Бардинском районах повреждены линии газоснабжения (ФОТО)
  • В Тертерском и Бардинском районах повреждены линии газоснабжения (ФОТО)
  • В Тертерском и Бардинском районах повреждены линии газоснабжения (ФОТО)
Новости по теме
В ближайшее время будет обеспечена подача газа в ряд городов и сел Азербайджана
Энергетика 16:05
В трех районах Азербайджана ограничено газоснабжение
Общество 4 октября 10:12
В Баку обнаружено 180 кг мяса непригодного в пищу (ФОТО)
Происшествия 3 октября 18:56
В Газахском районе будут перебои в подаче газа
Общество 3 октября 10:16
В Агджабединском районе приостановлена подача газа 400 абонентам
Происшествия 2 октября 14:39
В двух бакинских поселках ограничена подача газа
Общество 2 октября 10:41
Лента новостей
В Турции незначительно сократились пассажироперевозки авиатранспортом
Турция 16:29
Общий рынок газа начнет действовать с Прибалтики
Энергетика 16:25
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку батарей UPS
Тендеры 16:24
За 9 месяцев объем авиагрузоперевозок в Турции сократился более чем на 15%
Турция 16:21
Президент Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром
Политика 16:19
Президент Ильхам Алиев освободил Новруза Мамедова с должности премьер-министра
Политика 16:16
Новая авиакомпания выходит на грузинский авиационный рынок
Южный Кавказ 16:13
Туркменистан приобретет технологическое оборудование
Тендеры 16:08
Новое назначение в Азербайджане — предупреждение должностным лицам, чтобы они работали эффективно — политолог
Политика 16:07