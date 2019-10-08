В Тертерском и Бардинском районах повреждены линии газоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Тертерском и Бардинском районах автотранспортом повреждены газовые трубы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

В связи с этим сегодня с 12:55 приостановлено газоснабжение 380 абонентов Тертерского района - селе Джамилли автомобиль повредил газовую задвижку, в связи с чем произошла утечка газа. В данный момент проводятся работы по ее устранению.

Кроме того, в селе Газахлар Бардинского района комбайн повредил задвижку диаметром и в результате с 14:10 начались перебои в подаче газа 73 абонентам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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