Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)

8 октября 2019 16:15 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:46)

БАКУ /Trend/ - Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" ("Особая премия" - второе место) на выставке Pekin Eхpo 2019" за дизайн и композицию экстерьера и интерьера, сообщает во вторник Trend.

Наряду с Азербайджаном этой награды были удостоены Турция, ОАЭ, Бельгия, Сингапур и Нидерланды.

Награда за первое место досталась Катару, Великобритании, Германии и Японии.

Отметим, что выставка Pekin Eхpo 2019 проводилась с 29 апреля по 7 октября.

На выставке Азербайджан был представлен национальным павильоном при поддержке Центра Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов.

Общая концепция национального павильона, называемого «Азербайджан: гармония природы и искусства» ("Azerbaijan: Harmony of Nature and Art") олицетворяет неуклонное развитие Азербайджана и его приверженность своей истории и традициям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
  • Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО) (версия 2)
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Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО)
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