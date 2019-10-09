В ряде районов Азербайджана газа не будет

9 октября 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 часов в связи с наладочными работами на линии газопровода среднего давления «Араблинка» временно приостановлено газоснабжение в части поселка Бакиханова, проспекта Н. Исмайлова, а также улиц Зии Буниятова, Анашкина, Ш. Камилова Сабунчинского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

С 10:00 на газораспределительной станции «Пирекешкюль» к сети подключается новая станция модульного типа, поэтому во время этих работ приостановлено газоснабжение группы абонентов поселков Пирекешкюль, Чайлы и 28 Мая Абшеронского района.

Также с 10:00 началось устранение утечек газа на газораспределительном узле «Карабах». За это время временно будет приостановлено газоснабжение части райцентра и некоторых населенных пунктов в Евлахе.

С 11:30 в связи с профилактическими работами на магистральной газопроводе «Алтыагадж-Агсу» будут перебои в газоснабжении в ряде сел Шамахинского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В ряде районов Азербайджана газа не будет
  • В ряде районов Азербайджана газа не будет
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