В Азербайджане будет автоматизировано назначение пенсий по специальным условиям

9 октября 2019 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социального развития населения расширяет круг охвата работ по применению проактивных цифровых услуг в сфере социального обеспечения.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в рамках этих работ министерство начало работы в направлении автоматизации назначения пенсий по специальным условиям.

После ввода в эксплуатацию электронной системы, назначение пенсий гражданам по специальным условиям (лицам с военными и специальными званиями, государственным служащим и др.) будет осуществляться автоматически, без предоставления каких либо документов.

С начала этого года в стране осуществляется электронное назначение пенсий, как вид проактивных услуг. Автоматизированный механизм назначения пенсий создал возможность гражданину для назначения пенсии в день получения права на пенсию без обращений, без контакта с соответствующими органами, полностью в прозрачной форме.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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