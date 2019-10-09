Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана с этой недели ведет прямой эфир

9 октября 2019 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана для большей открытости обществу и для более оперативной реакции на вопросы граждан с этой недели начинает прямой эфир на своей официальной странице в Facebook.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, на все вопросы, интересующие граждан в связи с реформами в социальной сфере, будут даны ответы в прямом эфире рубрики "Социальный час".

Таким образом, пользователи смогут в прямом эфире задавать интересующие их вопросы. Каждый раз пользователи заранее будут проинформированы о теме следующего эфира. Прямой эфир "Социальный час" будет организован каждый четверг в 11:00.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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