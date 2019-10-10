В двух районах Азербайджана будет ограничено газоснабжение

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 будет ограничено газоснабжение четырех населенных пунктов Самухского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Будут устранены утечки газа, выявленные во время технического осмотра линий, проведен ряд работ по подсоединению новых линий к источнику газоснабжения.

Также сегодня с 14:00 в г. Агджабеди, ряде сел и поселков района будет приостановлена подача газа в связи с газификацией котельной комплекса "Asan Həyat" на просп. У. Гаджибейли в г. Агджабеди.

(Текст: Кямаля Сеидова)