В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня день рождения одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в ХХ веке – ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает в четверг Trend.

По этому случаю коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, министр здравоохранения Огтай Ширалиев посетили могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, и с глубоким уважением почтив ее память, возложили венки и цветы к ее могиле.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что безвременный уход из жизни такого ценного представителя интеллигенции, как Аида Имангулиева стал большой утратой как для Национальной академии наук Азербайджана, так и азербайджанской науки в целом. «Это очень большое достижение, когда есть такие азербайджанские женщины, как Аида Имангулиева, признанные благодаря своей научной деятельности и внесшие свой вклад в востоковедческую науку. Аида Имангулиева внесла очень большой вклад в азербайджанскую науку. Наряду с тем, что Аида Имангулиева была известным ученым, она также была прекрасным педагогом. Аида Имангулиева создала большую школу, продолжатели которой есть и сегодня», - сказала она.

Отметив, что Аида Имангулиева стала первой женщиной-арабистом и доктором наук в Азербайджане, Гусейнова сказала, что, являясь наиболее известным исследователем арабской эмигрантской литературы в мировом востоковедении, Аида Имангулиева посвятила этой проблеме монографии «Михаил Нуайме и Ассоциация пера», «Джубран Халиль Джубран», «Корифеи новоарабской литературы» и более 70 научных статей. Под ее руководством в свет вышли сборники по восточной филологии и книги с переводами образцов арабской литературы.

Глава комитета сказала, что наряду с тем, что Аида Имангулиева была видным ученым, она также была прекрасной женой, матерью и бабушкой: «К большому сожалению, в нашей науке очень мало таких женщин, объединяющих в себе все эти качества. Мы очень признательны Аиде Имангулиевой, и не только за ее научную деятельность. Аида Имангулиева подарила нашему обществу двух прекрасных дочерей, которые сегодня достойно представляют Азербайджан. Это действительно гордость Азербайджана, когда в одной семье трое женщин, известных своей научной и общественной деятельностью. Каждая из них, осуществляя сегодня деятельность в своей сфере, еще раз демонстрирует продолжение традиций Аиды Имангулиевой. Несмотря на то, что Наргиз Пашаева не занимается востоковедческой наукой, она академик, сказавшая свое слово в той научной сфере, в которой она работает. О Первом вице-президенте Азербайджана, президенте Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой можно говорить часами. И все это благодаря воспитанию, которое дала своим дочерям Аида Имангулиева. Сегодня многие девушки формируются и развиваются, беря с них пример. Мы всегда будем признательны им. Да упокоит Аллах душу Аиды Имангулиевой. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах".

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