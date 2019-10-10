Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

10 октября 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг, 10 октября, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали соревнования 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня выступят гимнастки в возрастной категории "малыши", которые продемонстрируют упражнения без предмета, с обручем и булавами.

26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике пройдет с 10 по 13 октября. На соревнованиях в индивидуальной программе выступят гимнастки в возрастных категориях малыши (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 годов) и юниоры (2004-2006 годов), в групповых упражнениях команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры".

Отметим, что с 10 по 13 октября в Национальной арене гимнастики состоится 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. В течение четырёхдневных соревнований первыми выступят "художницы", а аэробные гимнасты продемонстрируют свои упражнения 11-12 октября в возрастных категориях "малыши ", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики на соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

За первенство поборются представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International ", спортивного клуба Забрат, Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гейчая, Загатал, Кюрдемира, Гусаров, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовало 26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
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