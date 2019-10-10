Арзу Нагиев: В Азербайджане назрела необходимость в создании центра управления БПЛА, используемых в гражданской сфере

10 октября 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане была необходимость в создании центра управления БПЛА (беспилотный летательный аппарат) гражданского назначения.

Об этом в четверг сказал Trend политолог Арзу Нагиев. По его словам регулирование этой сферы очень важно для Азербайджана.

"На "круглом столе", проведенном в 2018 году вопрос ввоза БПЛА в Азербайджан был даже среди основных тем обсуждения. В этом процессе есть довольная и недовольная масса. Основной момент – почему эти БПЛА ввозятся в страну и в каком направлении будут использованы?! То есть, какова причина и цель ввоза этих аппаратов в страну?! Если разделить использование БПЛА на категории, то эти аппараты используются в нескольких направлениях. Есть ведь дроны-игрушки, которые были и в советское время. Другие устройства такого рода предназначены для профессиональной съемки свадеб и приемов, торжественных мероприятий. Некоторые используют эти аппараты просто для развлечения.

В этом вопросе за основу берется высота полета аппарата. Есть устройства, которые могут летать на высоте более 120 метров, а есть такие, для которых это предел. В целом, в мировой практике, полеты беспилотных летательных аппаратов запрещены над городами. Даже в местах массового скопления людей полеты таких устройств запрещены", - сказал Арзу Нагиев.

Эксперт отметил, что и в европейской практике запрещены бесконтрольные полеты таких аппаратов.

"В Европе с 24 мая этого года стали применяться правила полетов дронов. Эти правила определяют места и порядок использования беспилотных летательных аппаратов, то есть где, как и в связи с чем могут быть использованы эти дроны. Есть различные правила использования беспилотных летательных аппаратов военного назначения, других, используемых в целях развлечения, а также дронов-игрушек. По новым правилам владелец аппарата, и сам аппарат регистрируются», - сказал политолог.

Арзу Нагиев сообщил, что в Азербайджане для осуществления полетов беспилотных летательных аппаратов с согласия правоохранительных органов и других соответствующих структур необходимо получить лицензию.

"Из-за того, что Азербайджан находится в состоянии войны, у нас этот вопрос контролируется несколько серьезнее. Отмечу, что в последнее время различные преступные группировки, террористические организации используют эти устройства для провокаций в крупных аэропортах, местах массового скопления людей. Как пример можно привести действия провокационного характера в Лондонском аэропорту, в ходе последней игры «Карабаха». Поэтому, чтобы такие случаи не происходили в Азербайджане очень важно регулирование данного вопроса. В целом, места, условия и цели использования этих устройств необходимо контролировать», - сказал Арзу Нагиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Политолог: Каждый чиновник должен извлечь выводы и работать адекватно реформам, идущим в стране
Политика 8 октября 17:18
Сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере носит стратегический характер — политолог
Политика 5 октября 13:42
Приглашение Президента Ильхама Алиева на очередное заседание клуба «Валдай» имеет очень важное значение - политолог
Политика 3 октября 12:23
Конференция органов спецслужб в Баку имеет важное значение с точки зрения предотвращения угроз на глобальном уровне - Арзу Нагиев
Точка зрения 9 сентября 20:13
На военной выставке в Баку продемонстрирован БПЛА неуязвимый для противника
Политика 14 августа 15:15
Проводя заседание Совбеза в Ханкенди, руководство Армении старается скрыть свои проблемы - политолог
Политика 13 марта 13:58
Лента новостей
В Баку отмечается 10-летний юбилей открытия Дома русской книги (ФОТО)
Политика 15:21
В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
ИКТ 15:20
Названы самые перспективные продукты для освоения в Узбекистане
Бизнес 15:08
В Баку при поддержке AZANS прошла конференция Digital Transformation Day (ФОТО)
Бизнес 15:02
Президент и глава МИД Кыргызстана примут участие в саммите Тюркского совета в Баку
Кыргызстан 14:58
Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
Туризм 14:56
Али Ахмедов: Пока не урегулирован конфликт, основной объединяющей идеей должно быть «Карабах – это Азербайджан!»
Политика 14:54
Турция добьется полной победы над террористами на севере Сирии – Эрдоган
Турция 14:53
Турция может перенаправить 3,6 миллиона сирийских беженцев в страны ЕС
Турция 14:40