Арзу Нагиев: В Азербайджане назрела необходимость в создании центра управления БПЛА, используемых в гражданской сфере (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:28)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане была необходимость в создании центра управления БПЛА (беспилотный летательный аппарат) гражданского назначения.

Об этом в четверг сказал Trend политолог Арзу Нагиев. По его словам регулирование этой сферы очень важно для Азербайджана.

"На "круглом столе", проведенном в 2018 году вопрос ввоза БПЛА в Азербайджан был даже среди основных тем обсуждения. В этом процессе есть довольная и недовольная масса. Основной момент – почему эти БПЛА ввозятся в страну и в каком направлении будут использованы?! То есть, какова причина и цель ввоза этих аппаратов в страну?! Если разделить использование БПЛА на категории, то эти аппараты используются в нескольких направлениях. Есть ведь дроны-игрушки, которые были и в советское время. Другие устройства такого рода предназначены для профессиональной съемки свадеб и приемов, торжественных мероприятий. Некоторые используют эти аппараты просто для развлечения.

В этом вопросе за основу берется высота полета аппарата. Есть устройства, которые могут летать на высоте более 120 метров, а есть такие, для которых это предел. В целом, в мировой практике, полеты беспилотных летательных аппаратов запрещены над городами. Даже в местах массового скопления людей полеты таких устройств запрещены", - сказал Арзу Нагиев.

Эксперт отметил, что и в европейской практике запрещены бесконтрольные полеты таких аппаратов.

"В Европе с 24 мая этого года стали применяться правила полетов дронов. Эти правила определяют места и порядок использования беспилотных летательных аппаратов, то есть где, как и в связи с чем могут быть использованы эти дроны. Есть различные правила использования беспилотных летательных аппаратов военного назначения, других, используемых в целях развлечения, а также дронов-игрушек. По новым правилам владелец аппарата, и сам аппарат регистрируются», - сказал политолог.

Арзу Нагиев сообщил, что в Азербайджане для осуществления полетов беспилотных летательных аппаратов с согласия правоохранительных органов и других соответствующих структур необходимо получить лицензию.

"Из-за того, что Азербайджан находится в состоянии войны, у нас этот вопрос контролируется несколько серьезнее. Отмечу, что в последнее время различные преступные группировки, террористические организации используют эти устройства для провокаций в крупных аэропортах, местах массового скопления людей. Как пример можно привести действия провокационного характера в Лондонском аэропорту, в ходе последней игры «Карабаха». Поэтому, чтобы такие случаи не происходили в Азербайджане очень важно регулирование данного вопроса. В целом, места, условия и цел использования этих устройств необходимо контролировать», - сказал Арзу Нагиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.