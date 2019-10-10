В Национальной арене гимнастики в Баку всегда комфортно выступать – юная гимнастка

10 октября 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Счастлива, что являюсь участницей 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, сказала в четверг Trend юная спортсменка Айла Гаджиева, представляющая клуб "Оджаг Спорт ".

"Сегодня на соревнованиях я выполнила упражнения с обручем и булавами, во время выполнения программы допустила некоторые ошибки. Но, несмотря на это, все равно, рада участию в соревнованиях, буду продолжать тренироваться, чтобы добиться больших успехов", - сказала юная гимнастка.

Айла Гаджиева не первый раз участвует в соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики, и подчеркивает, что здесь ей всегда комфортно выступать.

"Национальная арена гимнастики очень красивая, здесь большой зал, для всех гимнастов созданы замечательные условия", - подчеркнула она.

Юная гимнастка добавила, что самое главное на соревнованиях хорошо выступить и продемонстрировать свои способности.

26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике пройдет с 10 по 13 октября. На соревнованиях в индивидуальной программе выступят гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 годов) и "юниоры" (2004-2006 годов), в групповых упражнениях команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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