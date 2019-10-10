Мечтаю стать чемпионкой – юная азербайджанская гимнастка

10 октября 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мечтаю добиться больших успехов в спорте, сказала в четверг Trend участница 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, юная спортсменка из Исмаиллы Айян Оруджова.

"Художественную гимнастику я выбрала сама, а мои родители меня в этом поддержали. В будущем мечтаю стать чемпионкой, представлять Азербайджан на международных соревнованиях", - сказа юная гимнастка.

Спортсменка отметила, что ей нравится не только участвовать в соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики, но и наблюдать за международными спортивными состязаниями.

"Наблюдала за соревнованиями 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике. Очень понравился Чемпионат, в зрительном зале царила замечательная атмосфера. Конечно, я болела за азербайджанских гимнасток, и очень обрадовалась, что Зохра Агамирова и команда в групповых упражнениях завоевали лицензии на Олимпийские игры-2020", - подчеркнула Айян Оруджова.

26-е первенство Азербайджана и Баку по художественной гимнастике пройдет с 10 по 13 октября. На соревнованиях в индивидуальной программе выступят гимнастки в возрастных категориях - "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 годов) и юниоры (2004-2006 годов), в групповых упражнениях команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры".

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International ", спортивного клуба Забрат, Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гейчая, Загатал, Кюрдемира, Гусаров, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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