Совет Европы реализует проект по продвижению гендерного равенства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Совет Европы реализует в Азербайджане проект «Усиление гендерного равенства и других этических стандартов в азербайджанских СМИ», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт организации.

Как отмечается, данный проект направлен на продвижение гендерного равенства и других этических стандартов в азербайджанских СМИ, и оказания влияния на общество посредством медиа.

Конкретными целями проекта являются:

• Рассмотреть национальную нормативно-правовую базу для СМИ с точки зрения гендерного равенства и дать рекомендации по приведению их в соответствие со стандартами Совета Европы.

• Сбор данных о гендерной проблематике в азербайджанских СМИ, включая подробную статистику занятости женщин в секторе СМИ и исследования о женщинах в азербайджанских СМИ.

• Укрепить потенциал Совета прессы Азербайджана по гендерному равенству и другим этическим вопросам в СМИ и продвигать стандарты Совета Европы по гендерному равенству и свободе СМИ среди журналистов и работников СМИ в Баку и регионах.

• Повысить качество журналистского образования путем разработки учебников по «Журналистской этике» и «Гендерному равенству и свободе СМИ».

• Повышение осведомленности профессиональных юристов (судей, адвокатов, прокуроров, а также студентов юридических факультетов) и обучение их стандартам Совета Европы в области гендерного равенства, свободы СМИ и свободы выражения мнения.

Все мероприятия по проекту осуществляются в консультации и сотрудничестве с соответствующими государственными органами, национальными и международными консультантами, научными кругами и гражданским обществом.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.