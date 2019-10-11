Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

11 октября 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 11 октября, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике и первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня "художницы" в возрастной категории "малыши" (2009-2011 годов рождения) выступят в индивидуальной программе в упражнениях без предмета, с обручем и булавами, а команды в групповых упражнениях представят композиции без предмета и с обручем. Участники пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике выступят в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши" (2011-2012 г.р.), "дети" (2008-2010 гг.), "пре-юниоры" (2005-2007 гг.), "юниоры" (2002-2004 гг.), "взрослые" (2001 года рождения и старше).

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступят в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры", в групповых упражнениях - команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры". Аэробные гимнасты продемонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
  • Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
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