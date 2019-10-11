В Центре Гейдара Алиева выступят солисты La Scala

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 23 ноября выступят «звезды» известного итальянского театра La Scala, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Известным исполнителям Джованни Гуальярдо, Массимилиано Пизапиа и Марине Начкебия будет аккомпанировать Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Выступления солистов театра La Scala, являющегося центром мировой оперной культуры, во всех странах собирают аншлаг.

В программе бакинского концерта будут исполнены популярные итальянские песни, соло-партии и дуэты из опер Дж. Верди «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», Ж.Бизе «Кармен», Дж. Пуччини «Тоска», «Богема», Г. Доницетти «Любовный напиток», В.А. Моцарта «Дон Жуан», П. Чайковского «Евгений Онегин», внесенных в Золотой фонд мировой классики.

Билеты на концерт в Центр Гейдара Алиева стоят 40, 60, 80, 100, 120, 140, 180, 200 и 220 манатов.

Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и пунктах продаж.

Итальянский баритон Джованни Гуальярдо, как исполнитель, давно завоевал любовь публики. Он солист театра La Scala в Милане, Римского оперного театра, театра Массимо в Палермо, Театра Карло Феличе в Генуе, театра Массимо Беллини в Катании, Филармонического театра Вероны, Муниципального театра в Пьяченце, фестиваля Пуччини в Торе дель Лаго, Национального центра исполнительских искусств в Пекине. Он гастролирует с такими авторитетными дирижерами как Бруно Кампанелла, Дэниел Хардинг, Даниэль Орен, Юбер Судан и Мюнг-Вун Чунг.

Тенор Массимилиано Пизапиа построил свою блестящую карьеру в театре La Scala в Милане, Цюрихском оперном театре, Баварской государственной опере в Мюнхене, Гамбургской государственной опере, Венской государственной опере, Лейпцигской опере, театре «Колон» в Буэнос-Айресе, Муниципальном театре Сантьяго (Чили), во Дворце искусств королевы Софии в Валенсии, театре Реджо в Турине,

Арене ди Верона, театре Реджо в Парме, Опере Бастилии в Париже.

Сопрано Марина Начкебия обучалась в Московской консерватории в классе профессора Зураба Соткилава и в 2014 году окончила ее аспирантуру. Она лауреат международных конкурсов Монсеррат Кабалье (2012), Лучано Паваротти (2012), Франсиско Виньяс (2013), Риккардо Дзандонаи (2013), Ренаты Табельди (2013), Марчелло Джордани (2014). Ее необычный голос можно услышать в лучших театрах Италии – театре Реджо в Парме, Муниципальном театре в Пьяченце, театрн Массимо Беллини в Катании и театре La Scala в Милане.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.