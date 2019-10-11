В Центре Гейдара Алиева выступят солисты La Scala (версия 2)

11 октября 2019 15:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 23 ноября выступят «звезды» прославленного итальянского театра La Scala, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Известным исполнителям Джованни Гуальярдо, Массимилиано Пизапиа и Марине Начкебия будет аккомпанировать Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Выступления солистов театра La Scala, являющегося центром мировой оперной культуры, во всех странах собирают аншлаг.

В программе бакинского концерта будут исполнены популярные итальянские песни, соло-партии и дуэты из опер Дж. Верди «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», Ж.Бизе «Кармен», Дж. Пуччини «Тоска», «Богема», Г. Доницетти «Любовный напиток», В.А. Моцарта «Дон Жуан», П. Чайковского «Евгений Онегин», внесенных в Золотой фонд мировой классики.

Билеты на концерт в Центр Гейдара Алиева стоят 40, 60, 80, 100, 120, 140, 180, 200 и 220 манатов.

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