В Азербайджане 182 человека привлечены к ответственности за браконьерство

БАКУ /Trend/ - В сфере борьбы с браконьерством и экологической преступностью в Каспийском море и других водоемах страны за 9 месяцев 2019 года в следственном отделе Управления полиции на водном транспорте было проведено следствие по 96 уголовным делам, выявлено 84 административных факта в сфере экологических правонарушений.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в министерстве экологии и природных ресурсов сказал начальник отдела по борьбе с браконьерством и охране рыбных запасов Управления Эльмир Сулейманов, сообщает в пятницу Trend.

«За преступные и административные нарушения к ответственности были привлечены 182 человека, у которых было изъято 45 лодок, используемых в незаконном рыболовстве, 241 сеть, 9 моторов и других охотничьих средств, 9 тонн 444 кг рыбы различных пород и др. В результате их действий природе нанесен ущерб в 42 тыс манатов, из которых 20 тыс. манатов были возмещены в ходе следствия. Совершившие административные проступки были оштрафованы на 6780 манатов», - сказал Сулейманов.

Он отметил, что совместно с Агентством пищевой безопасности сотрудники Управления установили лиц, незаконно коптивших рыбу кустарными способами. Материалы для принятия мер в их отношении были направлены в Агентство пищевой безопасности: «Также были установлены лица, которые добывали рыбу, используя взрывчатые вещества и другие незаконные средства в акватории Каспийского моря и других водоемах республики. В их отношении были приняты меры в соответствии с законом».

В заключение Сулейманов добавил, что были задержаны граждане, которые в нарушение закона, вывозили песок и ракушки с побережья.

(Автор: Самио Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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