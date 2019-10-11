В Азербайджане сократились рыбные запасы

БАКУ/Trend/ - Рыбные запасы в Азербайджане сократились уже более 10-15 лет назад.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на сегодняшней пресс-конференции Директор департамента биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, в последние годы осуществляются эффективные меры по увеличению рыбных запасов.

"Например, раньше в предприятиях по разведению рыбы в воду выпускали мальков весом один грамм. Выживаемость таких мальков составляла один процент. Сегодня мальки весом 5-10 граммов, выведенные на рыборазводных предприятиях министерства выпускаются в Куру. Выживаемость таких мальков составляет 70-80 процентов. А большинство рыбьей молоди выпущенной с этих мероприятий уже достигла100 граммов. Их выживаемость составляет 90-100 процентов. Таким образом, отдаем предпочтение качеству, а не количеству", - сказал Ализаде.

Он также рассказал о причинах сокращения рыбных запасов.

"Загрязнение озер и другие проблемы сокращают рыбные запасы. Одной из причин является человеческий фактор. Например, охотники определенное время не занимаются охотой. Но рыбаки ведут себя иначе. Браконьеры ловят рыбу круглый год. В связи с этим необходимо вести просветительскую работу", - сказал Хикмет Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.