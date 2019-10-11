Надеюсь, что в будущем добьюсь больших успехов в спорте – юный азербайджанский гимнаст

11 октября 2019 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Ариф Мамедзаде, представляющий клуб "Оджаг Спорт", испытал яркие впечатления после своего выступления на соревнованиях пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, об этом юный спортсмен сказал в пятницу Trend.

"Я первый раз выступаю на соревнованиях в Национальной арене гимнастики. Здесь большой и красивый зал, много места, все хорошо организовано. Очень понравилось тут соревноваться", - сказал он.

По словам Арифа Мамедзаде, ему очень нравится аэробная гимнастика.

"Я сам проявил желание заниматься гимнастикой, сейчас с удовольствием тренируюсь. Надеюсь, что в будущем добьюсь больших успехов в этом виде спорта", - подчеркнул юный гимнаст.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступят в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры", в групповых упражнениях - команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры". Аэробные гимнасты продемонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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