Приезжаю на соревнования с желанием победить – юная гимнастка из Гянджи

11 октября 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На соревнования приезжаю с желанием победить, сказала в пятницу Trend участница 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике Назрин Мамедова из Гянджи.

"Приезжаю на соревнования в Национальную арену гимнастики с желанием победить. Знаю, чтобы быть первой нужно много и упорно тренироваться. Тренер говорит, что нельзя думать о медали, а нужно выполнить программу чисто, стабильно и красиво", - сказала гимнастка, которая тренируется в Оздоровительном центре "Гянджа-Нафталан"

Назрин Мамедова рассказала, что в первенстве Азербайджана и Баку по художественной гимнастике участвует уже во второй раз, а также выступала на турнире по художественной гимнастике "GymBala". "Национальная арена гимнастик очень красивая, рада тут выступать", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступят в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры", в групповых упражнениях - команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры". Аэробные гимнасты продемонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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