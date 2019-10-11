В Национальной арене гимнастики в Баку царит замечательная атмосфера – юная азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку царит замечательная атмосфера, об этом сказала в пятницу Trend участница пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Лейла Бежанова.

"Сегодня на соревнованиях я выступила хорошо, ошибок допущено не было. Национальная арена гимнастики великолепная. Немного страшно выступать в таком большом зале, но зрители нас подбадривают и поддерживают, и чувство волнения проходит", - сказала гимнастка.

Лейла Бежанова также рассказала, что часто приходит в качестве зрительницы на международные соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики.

"Соревнования здесь проходят ярко и зрелищно, мне всегда интересно наблюдать за выступлениями гимнастов с трибун", - добавила она.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступят в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры", в групповых упражнениях - команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры". Аэробные гимнасты продемонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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