В Азербайджане женщины составляют большинство среди получающих пенсии

12 октября 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане женщины составляют большинство среди получающих пенсии. Об этом сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты.

В настоящее время число обеспеченных трудовыми пенсиями составляет один миллион 350 тысяч 680 человек. Из них 57 процентов (763 260 человек) - женщины, 43 процента (587 420) - мужчины.

492 315 пенсионеров по возрасту составляют женщины, 262 497 - мужчины. Среди лиц, получающих пенсию по инвалидности 172 308 - женщины, 202 697 - мужчины.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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  • В Азербайджане женщины составляют большинство среди получающих пенсии
  • В Азербайджане женщины составляют большинство среди получающих пенсии
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