В Национальной арене гимнастики проходят соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 12 октября, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит третий день соревнований 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике и второй день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Также сегодня стартуют соревнования в рамках Кубка регионов по художественной гимнастике.

В ходе 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике сегодня выступят "художницы" в индивидуальной программе в возрастной категории "пре-юниоры" (2007-2008 годов рождения) в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а также команды в групповых упражнениях – с мячом и лентой.

В рамках Кубка регионов в индивидуальной программе спортсменки в возрастной категории "юниоры" (2004-2006 гг.) представят композиции с мячом, булавами и лентой, а команды в групповых упражнениях в возрастной категории "юниоры" (2009-2011 гг.) выступят без предмета.

В ходе пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике спортсмены в возрастной категории "малыши" (2011-2012 гг.) выступят в составе смешанных пар, трио и групп, в категории "дети" (2008-2010 гг.) – в составе трио, групп и в программе аэроденс, "пре-юниоры" (2005-2007 гг.) – в составе трио и групп, в категории "взрослые" (2001 года рождения и старше) - в составе трио и групп.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры", в групповых упражнениях - команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры". Аэробные гимнасты продемонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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