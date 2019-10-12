Люблю выполнять сложные элементы – юная азербайджанская гимнастка

12 октября 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мне очень понравилось выступать в Национальной арене гимнастики, сказала в субботу Trend участница пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, воспитанница клуба "АйУлдуз" Умлейла Солтанова.

"Это мои первые крупные соревнования по аэробной гимнастике. Счастлива, что они проходят в Национальной арене гимнастики, так как здесь очень комфортно выступать, большой и светлый зал", - отметила юная гимнастка.

По словам Умлейлы Солтановой, несмотря на то, что на тренировках нужно выполнять сложные элементы, она все равно занимается с большим воодушевлением.

"Мама предложила мне заниматься гимнастикой, и я с радостью согласилась. Мне интересна аэробная гимнастика. Люблю выполнять сложные элементы, они у меня хорошо получаются", - добавила воспитанница клуба "АйУлдуз".

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры", в групповых упражнениях - команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры". Аэробные гимнасты демонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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